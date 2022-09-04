СМИ: возле посольства России в Кабуле произошел взрыв
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В понедельник 5 сентября возле посольства России в Кабуле произошел взрыв, пишет в телеграм-канале агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники.
О подробностях пока не сообщается.
Обновлено. Позже в СМИ появилась информация, что взрыв совершил террорист-смертник. Официального подтверждения пока нет.
О подробностях пока не сообщается.
Обновлено. Позже в СМИ появилась информация, что взрыв совершил террорист-смертник. Официального подтверждения пока нет.
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