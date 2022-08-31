Посол США в России Джон Салливан ушел в отставку и покинул Москву
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и покинул Москву, заявили в посольстве.
«После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», — говорится в сообщении.
Салливан был назначен послом США в РФ в декабре 2019 года. Обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет временно исполнять Элизабет Руд.
«После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», — говорится в сообщении.
Салливан был назначен послом США в РФ в декабре 2019 года. Обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет временно исполнять Элизабет Руд.
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