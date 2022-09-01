Губернатор Забайкалья извинился перед родителями, чьим детям выдали грамоты с гербом Украины
Россия и мир
Фото: страница Александра Осипова в ВК
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями детей, которым выдали грамоты с гербом Украины. Об этом глава региона написал на своей странице в ВК.
Осипов назвал случай в детском саду №73 «кощунственным». «Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал губернатор.
Он добавил, что после проверок в детском саду обнаружились «безответственные глупые ошибки». «И это не освобождает никого, в том числе и меня, от ответственности. Создавшие эту ситуацию лица – заведующая детским садом и воспитатель, — уволены», — заявил глава региона.
Также о проверке и увольнении сотрудников ранее заявили в региональном министерстве образования.
Грамоты были выданы детям после участия в конкурсе «Мистер и мисс лето-2022».
Осипов назвал случай в детском саду №73 «кощунственным». «Конечно, эта ситуация абсолютно нетерпимая. Мы все совершенно справедливо возмущены. Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал губернатор.
Он добавил, что после проверок в детском саду обнаружились «безответственные глупые ошибки». «И это не освобождает никого, в том числе и меня, от ответственности. Создавшие эту ситуацию лица – заведующая детским садом и воспитатель, — уволены», — заявил глава региона.
Также о проверке и увольнении сотрудников ранее заявили в региональном министерстве образования.
Грамоты были выданы детям после участия в конкурсе «Мистер и мисс лето-2022».
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