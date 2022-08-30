Более полутысячи гектаров леса сгорело за сутки в Рязанской области
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Рязанской области продолжаются лесные пожары.
За минувшие сутки площадь сгоревших лесов в регионе выросла ещё на 530 гектаров. А за последние два дня в Рязанской области сгорело более 1309 гектаров, — сообщает региональное МЧС.
Всего, по данным министерства, действует шесть очагов – на территориях Спасского, Клепиковского и Рязанского районов области.
Масштабные лесные пожары охватили Рязанскую область в августе. В общей сложности за это время огнём уже было уничтожено 25,43 тысячи гектаров лесов.
За минувшие сутки площадь сгоревших лесов в регионе выросла ещё на 530 гектаров. А за последние два дня в Рязанской области сгорело более 1309 гектаров, — сообщает региональное МЧС.
Всего, по данным министерства, действует шесть очагов – на территориях Спасского, Клепиковского и Рязанского районов области.
Масштабные лесные пожары охватили Рязанскую область в августе. В общей сложности за это время огнём уже было уничтожено 25,43 тысячи гектаров лесов.
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