Арестован мужчина, пытавшийся застрелить вице-президента Аргентины
Россия и мир
Фото: Presidencia de la N. Argentina / CC BY 2.0
В Буэнос-Айресе предпринята попытка покушения на бывшего президента, а ныне – вице-президента Аргентины Кристину Киршнер.
Во время встречи Киршнер со сторонниками возле её дома мужчина направил пистолет в голову политика, но не выстрелил. По сообщениям местных СМИ, пистолет мог дать осечку.
Вскоре покушавшегося на жизнь Киршнер задержали сотрудники службы безопасности. Им оказался 35-летний бразилец по имени Фернандо Сабаг Монтиель. Его арестовали, — сообщает Infobae.
Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. В декабре 2019 года президентом Альберто Фернандесом она была назначена вице-президентом Аргентины.
Бывший президент соседней Бразилии Фернандо Лула да Силва, правивший своей страной в одно время с Киршнер, отреагировал на покушение, назвав своего соотечественника фашистом. «Кристина — женщина, заслуживающая уважения каждого демократа в мире. Слава богу, она не пострадала», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Во время встречи Киршнер со сторонниками возле её дома мужчина направил пистолет в голову политика, но не выстрелил. По сообщениям местных СМИ, пистолет мог дать осечку.
Вскоре покушавшегося на жизнь Киршнер задержали сотрудники службы безопасности. Им оказался 35-летний бразилец по имени Фернандо Сабаг Монтиель. Его арестовали, — сообщает Infobae.
Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. В декабре 2019 года президентом Альберто Фернандесом она была назначена вице-президентом Аргентины.
Бывший президент соседней Бразилии Фернандо Лула да Силва, правивший своей страной в одно время с Киршнер, отреагировал на покушение, назвав своего соотечественника фашистом. «Кристина — женщина, заслуживающая уважения каждого демократа в мире. Слава богу, она не пострадала», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
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