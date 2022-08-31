Арестован мужчина, пытавшийся застрелить вице-президента Аргентины

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Буэнос-Айресе предпринята попытка покушения на бывшего президента, а ныне – вице-президента Аргентины Кристину Киршнер.Во время встречи Киршнер со сторонниками возле её дома мужчина направил пистолет в голову политика, но не выстрелил. По сообщениям местных СМИ, пистолет мог дать осечку.Вскоре покушавшегося на жизнь Киршнер задержали сотрудники службы безопасности. Им оказался 35-летний бразилец по имени Фернандо Сабаг Монтиель. Его арестовали, — сообщает Infobae.Кристина Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. В декабре 2019 года президентом Альберто Фернандесом она была назначена вице-президентом Аргентины.Бывший президент соседней Бразилии Фернандо Лула да Силва, правивший своей страной в одно время с Киршнер, отреагировал на покушение, назвав своего соотечественника фашистом. «Кристина — женщина, заслуживающая уважения каждого демократа в мире. Слава богу, она не пострадала», — написал он в своем Twitter-аккаунте.