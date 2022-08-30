Правозащитники: число фигурантов уголовных дел о «военных фейках» достигло 100
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье 207.3 УК РФ, достигло 100, пишет правозащитник Павел Чиков.
По его словам, больше половины фигурантов (57 человек) проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24-м фигурантам вменяется часть 1 (небольшой тяжести, до трех лет колонии).
«32 фигуранта — каждый третий — находятся не в России. Тем не менее, дела в отношении них расследуются, они заочно заключаются под стражу, объявляются в розыск, их имущество арестовывается. 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий и еще троим — домашний арест», — сообщил Чиков.
По девяти уголовным делам о «военных фейках» суды вынесли приговоры. Речь идет о лишении свободы (условном и реальном), исправительных работах и штрафах.
По словам Чикова, за последнюю неделю стало известно еще о семи уголовных делах. В том числе – в отношении двух военнослужащих (в Петропавловске-Камчатском и Ростове-на-Дону), эти дела рассматривают гарнизонные военные суды. «Это первые российские военнослужащие, ставшие фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК», — заявил Чиков.
По его словам, больше половины фигурантов (57 человек) проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24-м фигурантам вменяется часть 1 (небольшой тяжести, до трех лет колонии).
«32 фигуранта — каждый третий — находятся не в России. Тем не менее, дела в отношении них расследуются, они заочно заключаются под стражу, объявляются в розыск, их имущество арестовывается. 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий и еще троим — домашний арест», — сообщил Чиков.
По девяти уголовным делам о «военных фейках» суды вынесли приговоры. Речь идет о лишении свободы (условном и реальном), исправительных работах и штрафах.
По словам Чикова, за последнюю неделю стало известно еще о семи уголовных делах. В том числе – в отношении двух военнослужащих (в Петропавловске-Камчатском и Ростове-на-Дону), эти дела рассматривают гарнизонные военные суды. «Это первые российские военнослужащие, ставшие фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК», — заявил Чиков.
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