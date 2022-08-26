В ЦКБ управделами президента найден мёртвым глава совета директоров «Лукойла»
Это уже шестая смерть топ-менеджеров российских нефтегазовых компаний с начала 2022 года.
Россия и мир
На территории Центральной клинической больницы управделами президента в Москве найден мёртвым Равиль Маганов – председатель совета директоров и первый исполнительный вице-президент ПАО «Лукойл». Маганов выпал из окна шестого этажа и скончался от полученных травм. Причины случившегося выясняются. В самом «Лукойле» сообщили, что Маганов скончался после тяжёлой болезни, — пишут РИА Новости.
Маганову было 67 лет. Он занимал должность первого исполнительного вице-президента «Лукойла» с 2006 года. Всего же в компании он работал с начала 1990-х. Именно Маганов придумал название «Лукойл», взяв первые три буквы из названий городов, где находились предприятия компании («Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз»), и добавив к ним английское слово «ойл» (oil – нефть). Младший брат Равиля Маганова Наиль также является нефтяником и в настоящий момент занимает должность генерального директора ПАО «Татнефть».
Смерть Равиля Маганова стала уже шестой смертью действующих и бывших топ-менеджеров российских нефтегазовых корпораций в 2022 году. В конце января 60-летний глава транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман был найден мёртвым в крови в ванной комнате собственного коттеджа. Рядом лежала предсмертная записка. В тот момент он был на больничном из-за травмы ноги.
В феврале погиб замгендиректора Единого расчётного центра «Газпрома» Александр Тюляков. Его тело нашли повешенным в гараже.
18 апреля в квартире в центре Москвы обнаружили тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его супруги и дочери. Все они имели огнестрельные ранения. Следствие остановилось на версии, что мотивы убийства бытовые – 51-летний Аваев застрелил свою супругу и дочь из пистолета, а затем совершил самоубийство.
Спустя несколько дней обнаружили погибшей семью ещё одного российского топ-менеджера – бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа Сергея Протасени. Его жена и дочь умерли от колото-резаных ран на вилле в испанском городе Льорет-дель-Мар, а сам Протасеня был найден повешенным рядом с ними.
В июле в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» под Санкт-Петербургом нашли тело 61-летнего Юрия Воронова, по данным телеграм-канала Baza, он погиб в бассейне от выстрела в голову. Воронов был гендиректором ООО «Астра Шиппинг» – одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» на арктическом шельфе.
В ряде смертей родственники погибших заявляли о несогласии с выводами следствия о самоубийстве.
Маганову было 67 лет. Он занимал должность первого исполнительного вице-президента «Лукойла» с 2006 года. Всего же в компании он работал с начала 1990-х. Именно Маганов придумал название «Лукойл», взяв первые три буквы из названий городов, где находились предприятия компании («Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз»), и добавив к ним английское слово «ойл» (oil – нефть). Младший брат Равиля Маганова Наиль также является нефтяником и в настоящий момент занимает должность генерального директора ПАО «Татнефть».
Смерть Равиля Маганова стала уже шестой смертью действующих и бывших топ-менеджеров российских нефтегазовых корпораций в 2022 году. В конце января 60-летний глава транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман был найден мёртвым в крови в ванной комнате собственного коттеджа. Рядом лежала предсмертная записка. В тот момент он был на больничном из-за травмы ноги.
В феврале погиб замгендиректора Единого расчётного центра «Газпрома» Александр Тюляков. Его тело нашли повешенным в гараже.
18 апреля в квартире в центре Москвы обнаружили тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его супруги и дочери. Все они имели огнестрельные ранения. Следствие остановилось на версии, что мотивы убийства бытовые – 51-летний Аваев застрелил свою супругу и дочь из пистолета, а затем совершил самоубийство.
Спустя несколько дней обнаружили погибшей семью ещё одного российского топ-менеджера – бывшего зампреда совета директоров НОВАТЭКа Сергея Протасени. Его жена и дочь умерли от колото-резаных ран на вилле в испанском городе Льорет-дель-Мар, а сам Протасеня был найден повешенным рядом с ними.
В июле в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» под Санкт-Петербургом нашли тело 61-летнего Юрия Воронова, по данным телеграм-канала Baza, он погиб в бассейне от выстрела в голову. Воронов был гендиректором ООО «Астра Шиппинг» – одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» на арктическом шельфе.
В ряде смертей родственники погибших заявляли о несогласии с выводами следствия о самоубийстве.
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