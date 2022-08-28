Полиция Магнитогорска разыскивает агрессивную обезьяну
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Полиция Магнитогорска обратилась к жителям города с просьбой о помощи в поисках агрессивной обезьяны.
«В Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного, обращаемся к гражданам! Уважаемые магнитогорцы! Если Вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Ранее в телеграм-каналах появились видеозаписи с обезьяной на улицах города. Видно, как животное попыталось напасть на девочку. Также пользователи соцсетей пишут, что обезьяна всё же покусала одного местного жителя.
Полиция просит горожан не пытаться поймать животное самостоятельно, а сразу звонить в дежурную часть.
Напомним, в июле в Мытищах сбежавшая из частного зоопарка агрессивная обезьяна напала на маленькую девочку. В тяжелом состоянии ребенок попал в больницу и сутки находился в реанимации. Девочку выписали в начале августа.
«В Магнитогорске проводятся мероприятия по установлению места нахождения потенциально опасного животного, обращаемся к гражданам! Уважаемые магнитогорцы! Если Вам известно местонахождение обезьяны, сообщите об этом незамедлительно в полицию», — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Ранее в телеграм-каналах появились видеозаписи с обезьяной на улицах города. Видно, как животное попыталось напасть на девочку. Также пользователи соцсетей пишут, что обезьяна всё же покусала одного местного жителя.
Полиция просит горожан не пытаться поймать животное самостоятельно, а сразу звонить в дежурную часть.
Напомним, в июле в Мытищах сбежавшая из частного зоопарка агрессивная обезьяна напала на маленькую девочку. В тяжелом состоянии ребенок попал в больницу и сутки находился в реанимации. Девочку выписали в начале августа.
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