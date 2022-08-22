Глава МИД Венгрии: ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Глава МИД Венгрии заявил, что ЕС большинством голосов решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме, пишут РИА Новости.При этом общего запрета на визы для россиян не будет.Ранее глава ведомства Петер Сийярто заявил, что главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.Также он высказался о том, что запрет на выдачу виз россиянам не является подходящим решением «в текущих обстоятельствах».