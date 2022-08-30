Путин: Горбачёв оказал огромное влияние на ход мировой истории
Россия и мир
Горбачев и Путин в октябре 2001 года. Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент РФ Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Горбачева.
«Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте президента РФ.
Также Путин особо отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачёв вёл все последние годы».
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение о проведении государственных похорон Горбачева пока не принималось.
«Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте президента РФ.
Также Путин особо отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачёв вёл все последние годы».
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение о проведении государственных похорон Горбачева пока не принималось.
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