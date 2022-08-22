Старший сын Эрнесто Че Гевары скончался в возрасте 60 лет
Россия и мир
Фото: скриншот из соцсетей президента Кубы
Камило Гевара Марч, старший сын Эрнесто Че Гевары, скончался во время поездки в Венесуэлу, пишут кубинские СМИ. Ему было 60 лет.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своих соцсетях выразил соболезнования его семье. «С глубокой скорбью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, хранящего часть выдающегося наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью», — написал президент Кубы.
Кубинские СМИ сообщили, что Камило Гевара Марч умер «в результате легочной эмболии, приведшей к инсульту».
Камило Гевара Марч родился в браке Че Гевары с революционеркой Алейдой Марч 20 мая 1962 года. Когда его отца убили, ему было пять лет.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своих соцсетях выразил соболезнования его семье. «С глубокой скорбью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, хранящего часть выдающегося наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью», — написал президент Кубы.
Кубинские СМИ сообщили, что Камило Гевара Марч умер «в результате легочной эмболии, приведшей к инсульту».
Камило Гевара Марч родился в браке Че Гевары с революционеркой Алейдой Марч 20 мая 1962 года. Когда его отца убили, ему было пять лет.
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