Старший сын Эрнесто Че Гевары скончался в возрасте 60 лет

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Камило Гевара Марч, старший сын Эрнесто Че Гевары, скончался во время поездки в Венесуэлу, пишут кубинские СМИ. Ему было 60 лет.Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своих соцсетях выразил соболезнования его семье. «С глубокой скорбью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, хранящего часть выдающегося наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову, дочерей и всю семью», — написал президент Кубы.Кубинские СМИ сообщили, что Камило Гевара Марч умер «в результате легочной эмболии, приведшей к инсульту».Камило Гевара Марч родился в браке Че Гевары с революционеркой Алейдой Марч 20 мая 1962 года. Когда его отца убили, ему было пять лет.