Губернатор Гладков: утро в Белгороде началось с нескольких взрывов
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрывах в Белгороде.
«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, эта информация проверяется.
«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет», — написал Гладков в телеграм-канале.
По его словам, эта информация проверяется.
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