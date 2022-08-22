Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Политика Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток. В понедельник он был задержан в Москве, его обвиняют «в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией».Речь идëт о нескольких постах в соцсетях.Напомним, в конце июля политик был задержан при входе в метро «Фрунзенская» сотрудниками полиции метрополитена, сработала система распознавания лиц. Позже адвокат сообщил, что уже в полиции они узнали, что Гозман находится в федеральном розыске.