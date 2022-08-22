Политика Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Политика Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток. В понедельник он был задержан в Москве, его обвиняют «в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией».
Речь идëт о нескольких постах в соцсетях.
Напомним, в конце июля политик был задержан при входе в метро «Фрунзенская» сотрудниками полиции метрополитена, сработала система распознавания лиц. Позже адвокат сообщил, что уже в полиции они узнали, что Гозман находится в федеральном розыске.
* Внесен минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
Речь идëт о нескольких постах в соцсетях.
Напомним, в конце июля политик был задержан при входе в метро «Фрунзенская» сотрудниками полиции метрополитена, сработала система распознавания лиц. Позже адвокат сообщил, что уже в полиции они узнали, что Гозман находится в федеральном розыске.
* Внесен минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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