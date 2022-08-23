В Ярославской области в результате ДТП с бензовозом погибла бригада «скорой»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал СК РФ
В Ярославской области на 14 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» во вторник 30 августа произошло серьезное ДТП, в котором погибла бригада «скорой». Информация о пострадавших уточняется.
По предварительной информации, столкнулись бензовоз, машина «Скорой помощи» и легковой автомобиль, сообщили в региональном СУ СК.
«Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла…», — сообщил в телеграм-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, «скорая» ехала на вызов.
На месте работают несколько пожарных расчетов. Угрозы для людей нет, уточнил глава региона.
На место ДТП в Ярославскую область выехали криминалисты центрального аппарата СК России, сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
По предварительной информации, столкнулись бензовоз, машина «Скорой помощи» и легковой автомобиль, сообщили в региональном СУ СК.
«Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла…», — сообщил в телеграм-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, «скорая» ехала на вызов.
На месте работают несколько пожарных расчетов. Угрозы для людей нет, уточнил глава региона.
На место ДТП в Ярославскую область выехали криминалисты центрального аппарата СК России, сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
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