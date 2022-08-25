В правительстве РФ утвердили календарь праздничных дней на 2023 год
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщается на сайте кабмина.
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.
Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, говорится в сообщении.
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.
Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.
Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, говорится в сообщении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Фестиваль Ural Music Night получит 38 млн рублей от Ростуризма
25 августа 2022
25 августа 2022