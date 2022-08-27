В Новосибирске 9-летнего мальчика закрыли в холодильнике магазина, он просил убрать просрочку
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске 9-летнего мальчика закрыли на холодильном складе магазина после того, как он попросил убрать просроченные продукты.
«По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина», — говорится в сообщении СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Дело возбуждено по поручению председателя СК Бастрыкина.
«По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина», — говорится в сообщении СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Дело возбуждено по поручению председателя СК Бастрыкина.
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