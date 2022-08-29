Роспотребнадзор: 30-50% школьников приобретают близорукость к выпускным классам
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор со ссылкой на данные гигиенических исследований заявил, что от 30 до 50% школьников приобретают близорукость ко времени окончания школы.
В ведомстве отмечают, что на ухудшение зрения особенно влияют гаджеты и электронные средства обучения (ЭСО). В связи с этим специалисты опубликовали рекомендации по времени работы с электронными носителями в школе и дома.
Общая продолжительность использования ЭСО на уроке:
Интерактивная доска. Для 1-3 классов – 20 минут, для 4-11 классов – 30 минут;
Интерактивная панель. Для 1-3 классов – 10 минут, для 4 класса – 15 минут, для 5-6 классов - 20 минут, для 7-11 классов – 25 минут;
ПК и ноутбук. Для 1-2 классов – 20 минут, для 3-4 классов – 25 минут, для 5-9 классов - 30 минут, а для 10-11 классов – 35 минут;
Планшет. Для 1-2 классов – 10 минут, для 3-4 классов – 15 минут, для 5-9 классов - 20 минут, для 10-11 классов – 20 минут.
Суммарная ежедневная продолжительность использования ЭСО в школе и дома:
Интерактивная доска. Для 1-3 классов – 80 минут, для 4 класса – 90 минут, для 5-9 классов – 100 минут, для 10-11 классов – 120 минут;
Интерактивная панель. Для 1-3 классов – 30 минут, для 4 класса – 45 минут, для 5-6 классов - 80 минут, для 7-11 классов – 100 минут;
ПК и ноутбук. Для 1-2 классов – 40 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов – 50 минут в школе и 90 минут дома, для 5-9 классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, для 10-11 классов – 70 минут в школе и 170 минут дома;
Планшет. Для 1-2 классов – 30 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов – 45 минут в школе и 90 минут дома, для 5-9 классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, для 10-11 классов – 80 минут в школе и 150 минут дома.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что занятия с использованием ЭСО для детей до 5 лет проводить не рекомендуется.
В ведомстве отмечают, что на ухудшение зрения особенно влияют гаджеты и электронные средства обучения (ЭСО). В связи с этим специалисты опубликовали рекомендации по времени работы с электронными носителями в школе и дома.
Общая продолжительность использования ЭСО на уроке:
Интерактивная доска. Для 1-3 классов – 20 минут, для 4-11 классов – 30 минут;
Интерактивная панель. Для 1-3 классов – 10 минут, для 4 класса – 15 минут, для 5-6 классов - 20 минут, для 7-11 классов – 25 минут;
ПК и ноутбук. Для 1-2 классов – 20 минут, для 3-4 классов – 25 минут, для 5-9 классов - 30 минут, а для 10-11 классов – 35 минут;
Планшет. Для 1-2 классов – 10 минут, для 3-4 классов – 15 минут, для 5-9 классов - 20 минут, для 10-11 классов – 20 минут.
Суммарная ежедневная продолжительность использования ЭСО в школе и дома:
Интерактивная доска. Для 1-3 классов – 80 минут, для 4 класса – 90 минут, для 5-9 классов – 100 минут, для 10-11 классов – 120 минут;
Интерактивная панель. Для 1-3 классов – 30 минут, для 4 класса – 45 минут, для 5-6 классов - 80 минут, для 7-11 классов – 100 минут;
ПК и ноутбук. Для 1-2 классов – 40 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов – 50 минут в школе и 90 минут дома, для 5-9 классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, для 10-11 классов – 70 минут в школе и 170 минут дома;
Планшет. Для 1-2 классов – 30 минут в школе и 80 минут дома, для 3-4 классов – 45 минут в школе и 90 минут дома, для 5-9 классов - 60 минут в школе и 120 минут дома, для 10-11 классов – 80 минут в школе и 150 минут дома.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что занятия с использованием ЭСО для детей до 5 лет проводить не рекомендуется.
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