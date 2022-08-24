CDEK.Shopping проверяет утечку данных пользователей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
CDEK.Shopping проверяет утечку данных пользователей, пишут РИА Новости со ссылкой на сервис.
«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилась информация, что часть базы с персональными данными клиентов сервисов CDEK.Shopping и CДЭK.Маркет попала в свободный доступ. При этом, как сообщается, в опубликованной информации нет паспортных и банковских данных.
«Мы изучаем базу данных, выложенных в сеть, и уже выясняем обстоятельства случившегося. Данные в базе похожи на базу клиентов CDEK.Shopping и СДЭК.Маркет. Мы делаем все, чтобы предотвратить распространение утечки», — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилась информация, что часть базы с персональными данными клиентов сервисов CDEK.Shopping и CДЭK.Маркет попала в свободный доступ. При этом, как сообщается, в опубликованной информации нет паспортных и банковских данных.
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