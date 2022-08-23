В Колумбии убиты двое журналистов, их коллега госпитализирован
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На севере Колумбии в департаменте Магдалена неизвестные убили двоих журналистов — Лейнера Монтеро и Дилию Контрерас, сообщает местная радиостанция Caracol.
По данным радиостанции, на журналистов напали после праздника. Двое вооруженных открыли огонь по автомобилю, в котором находились Монтеро, Контрерас и их коллега Хоакин Гутьеррес. Преступники выстрелили несколько раз. Двое журналистов погибли на месте, Гутьеррес с ранениями доставлен в больницу.
Мэр муниципалитета созвал экстренный Совет безопасности. Причины убийства пока полиции неизвестны.
Монтеро был владельцем радиостанции Sol Digital Stereo, Контрерас работала в нескольких изданиях.
Сообщается, что это первые случаи убийства журналистов в Колумбии в этом году.
По данным радиостанции, на журналистов напали после праздника. Двое вооруженных открыли огонь по автомобилю, в котором находились Монтеро, Контрерас и их коллега Хоакин Гутьеррес. Преступники выстрелили несколько раз. Двое журналистов погибли на месте, Гутьеррес с ранениями доставлен в больницу.
Мэр муниципалитета созвал экстренный Совет безопасности. Причины убийства пока полиции неизвестны.
Монтеро был владельцем радиостанции Sol Digital Stereo, Контрерас работала в нескольких изданиях.
Сообщается, что это первые случаи убийства журналистов в Колумбии в этом году.
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