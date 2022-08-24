В Волжском крупный пожар практически полностью уничтожил крытый рынок

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В городе Волжском Волгоградской области в воскресенье произошел крупный пожар, горел крытый рынок. По предварительной информации, загорелась кровля.Площадь пожара составила 7 тысяч кв. м. Были эвакуированы больше 150 человек. В мэрии позже сообщили, что рынок выгорел практически полностью.Во время ЧП в соседней с рынком жилой девятиэтажке также произошел пожар. По данным местных СМИ, горел балкон на 6 этаже. Однако в МЧС сообщили, что эти возгорания не связаны.По данным регионального МЧС, предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при сварочных работах. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе специалисты не выявили.Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.