В Волжском крупный пожар практически полностью уничтожил крытый рынок
Россия и мир
Фото: официальный телеграм-канал МЧС России
В городе Волжском Волгоградской области в воскресенье произошел крупный пожар, горел крытый рынок. По предварительной информации, загорелась кровля.
Площадь пожара составила 7 тысяч кв. м. Были эвакуированы больше 150 человек. В мэрии позже сообщили, что рынок выгорел практически полностью.
Во время ЧП в соседней с рынком жилой девятиэтажке также произошел пожар. По данным местных СМИ, горел балкон на 6 этаже. Однако в МЧС сообщили, что эти возгорания не связаны.
По данным регионального МЧС, предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при сварочных работах. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе специалисты не выявили.
Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Площадь пожара составила 7 тысяч кв. м. Были эвакуированы больше 150 человек. В мэрии позже сообщили, что рынок выгорел практически полностью.
Во время ЧП в соседней с рынком жилой девятиэтажке также произошел пожар. По данным местных СМИ, горел балкон на 6 этаже. Однако в МЧС сообщили, что эти возгорания не связаны.
По данным регионального МЧС, предварительная причина возгорания — нарушение требований пожарной безопасности при сварочных работах. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе специалисты не выявили.
Погибших и пострадавших нет, заявили в МЧС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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