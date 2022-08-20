Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что мир должен навсегда отказаться от ядерного оружия
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Генеральный секретарь Антонио Гутерриш заявил, что мир должен навсегда отказаться от ядерного оружия. Об этом написал в своих соцсетях.
«Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю — раз и навсегда», — написал Гутерриш.
Сегодня, 29 августа, — Международный день действий против ядерных испытаний.
Напомним, 9 августа мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал к ликвидации ядерного оружия на фоне обострения геополитической обстановки в мире. Он заявил, что пока такое оружие существует, «оно будет применено», а единственная возможность защитить будущее мира и всего человечества — полная ликвидация ядерного оружия.
«Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю — раз и навсегда», — написал Гутерриш.
Сегодня, 29 августа, — Международный день действий против ядерных испытаний.
Напомним, 9 августа мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал к ликвидации ядерного оружия на фоне обострения геополитической обстановки в мире. Он заявил, что пока такое оружие существует, «оно будет применено», а единственная возможность защитить будущее мира и всего человечества — полная ликвидация ядерного оружия.
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