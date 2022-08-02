Мэр Нагасаки призвал к полной ликвидации ядерного оружия в мире
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во вторник в японском городе Нагасаки прошли памятные мероприятия по случаю годовщины атомной бомбардировки, которая произошла 9 августа 1945 года.
Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал к ликвидации ядерного оружия на фоне обострения геополитической обстановки в мире, пишет агентство Kyodo. Он заявил, что пока такое оружие существует, «оно будет применено», а единственная возможность защитить будущее мира и всего человечества – полная ликвидация ядерного оружия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании сказал, что ядерный конфликт «вернулся в сферу возможного» и что мир в любой момент может оказаться в «нескольких минутах от возможного уничтожения».
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь заявил, что «даже в условиях серьезной ситуации с безопасностью» нужно сделать всё возможное, чтобы город Нагасаки стал «местом последней атомной бомбардировки».
В памятной церемонии в городском Парке Мира приняли участие представители 83 стран. Россия и Беларусь в этом году приглашены не были.
Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал к ликвидации ядерного оружия на фоне обострения геополитической обстановки в мире, пишет агентство Kyodo. Он заявил, что пока такое оружие существует, «оно будет применено», а единственная возможность защитить будущее мира и всего человечества – полная ликвидация ядерного оружия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании сказал, что ядерный конфликт «вернулся в сферу возможного» и что мир в любой момент может оказаться в «нескольких минутах от возможного уничтожения».
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь заявил, что «даже в условиях серьезной ситуации с безопасностью» нужно сделать всё возможное, чтобы город Нагасаки стал «местом последней атомной бомбардировки».
В памятной церемонии в городском Парке Мира приняли участие представители 83 стран. Россия и Беларусь в этом году приглашены не были.
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