МЧС: в Новом Уренгое пожарные спасли девять щенков, застрявших между плитами
Россия и мир
Фото: кадр из видео МЧС РФ
В Новом Уренгое пожарные спасли девять щенков, которые не могли выбраться из узкой щели между плитами, сообщает телеграм-канал МЧС РФ.
«Ещё 9 маленьких спасённых жизней на счету огнеборцев Ямала – в Новом Уренгое пушистых малышей достали из узкой щели между плитами. Щенята очень хрупкие и маленькие, поэтому для их спасения сотрудникам МЧС России пришлось залезть под плиту», — сообщили в ведомстве, добавив, что за спасательной операцией с волнением следила мама щенков.
Теперь спасенные малыши и их мама станут первыми обитателями нового приюта, шефство над ними взял замглавы города, сообщили в МЧС. А как только щенки станут самостоятельными, им найдут хозяев.
«Ещё 9 маленьких спасённых жизней на счету огнеборцев Ямала – в Новом Уренгое пушистых малышей достали из узкой щели между плитами. Щенята очень хрупкие и маленькие, поэтому для их спасения сотрудникам МЧС России пришлось залезть под плиту», — сообщили в ведомстве, добавив, что за спасательной операцией с волнением следила мама щенков.
Теперь спасенные малыши и их мама станут первыми обитателями нового приюта, шефство над ними взял замглавы города, сообщили в МЧС. А как только щенки станут самостоятельными, им найдут хозяев.
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