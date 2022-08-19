МЧС: в Новом Уренгое пожарные спасли девять щенков, застрявших между плитами

16.52 Пятница, 26 августа 2022
Россия и мир
Фото: кадр из видео МЧС РФ
В Новом Уренгое пожарные спасли девять щенков, которые не могли выбраться из узкой щели между плитами, сообщает телеграм-канал МЧС РФ.

«Ещё 9 маленьких спасённых жизней на счету огнеборцев Ямала – в Новом Уренгое пушистых малышей достали из узкой щели между плитами. Щенята очень хрупкие и маленькие, поэтому для их спасения сотрудникам МЧС России пришлось залезть под плиту», — сообщили в ведомстве, добавив, что за спасательной операцией с волнением следила мама щенков.

Теперь спасенные малыши и их мама станут первыми обитателями нового приюта, шефство над ними взял замглавы города, сообщили в МЧС. А как только щенки станут самостоятельными, им найдут хозяев.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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