«Ъ»: квоты на вылов краба на Сахалине получила компания сына губернатора
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В четверг 25 августа состоялся аукцион по продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба. Квоты действуют до 2037 года.
По данным «Коммерсанта», в торгах принимали участие 11 компаний, при этом конечная цена лота превысила начальную в 21 раз. Как пишет издание со ссылкой на участников торгов, сумму в 1,65 млрд рублей согласилось заплатить ООО «Восход» Никиты Кожемяко, сына губернатора Приморья.
Вырученные по итогам аукциона средства, как сообщают в Росрыболовсте, пойдут в федеральный бюджет.
Эксперты говорят, что такое значительное превышение стартовой стоимости объясняется тем, что добыча краба является высокорентабельной.
В компании «Восход» информацию пока не комментировали.
По данным «Коммерсанта», в торгах принимали участие 11 компаний, при этом конечная цена лота превысила начальную в 21 раз. Как пишет издание со ссылкой на участников торгов, сумму в 1,65 млрд рублей согласилось заплатить ООО «Восход» Никиты Кожемяко, сына губернатора Приморья.
Вырученные по итогам аукциона средства, как сообщают в Росрыболовсте, пойдут в федеральный бюджет.
Эксперты говорят, что такое значительное превышение стартовой стоимости объясняется тем, что добыча краба является высокорентабельной.
В компании «Восход» информацию пока не комментировали.
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