Лукашенко: белорусские самолеты Су переоборудованы для ядерного оружия

15.07 Пятница, 26 августа 2022
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусские самолеты Су переоборудованы для того, чтобы нести ядерное оружие, пишет БЕЛТА.

Тем самым Лукашенко подчеркнул, что страна готова «мгновенно» ответить на угрозы западных стран. «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — цитирует агентство Лукашенко.

При этом он добавил, что никому не угрожает. «Но военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси — ответ будет мгновенным», — заявил Лукашенко.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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