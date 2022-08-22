Минздрав Бурятии проводит проверку после сообщений о смерти младенца из-за прививки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минздрав Бурятии проверяет поликлинику после смерти трехмесячного младенца.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Улан-Удэ умер ребенок после прививок, которые были поставлены в поликлинике. В пабликах цитировали слова отца, который утверждал, что перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, при этом плановые прививки врачи отменять не стали и якобы посоветовали дать жаропонижающее, если поднимется температура.
В минздраве заявляют, что вакцинация ребёнка проводилась с соблюдением обязательных норм и требований. «У детей, привитых вакциной этой же серии, нежелательные побочные реакции не отмечались», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Сейчас минздрав проводит полную служебную проверку в городской поликлинике, все медицинские документы представлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.
«Мы заинтересованы в выявлении истинных причин возможных сбоев в работе медицинских организаций в целях обеспечения охраны здоровья граждан», — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавляют, что точная причина смерти ребёнка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы.
В ведомстве приносят соболезнования семье умершего малыша.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Улан-Удэ умер ребенок после прививок, которые были поставлены в поликлинике. В пабликах цитировали слова отца, который утверждал, что перед вакцинацией ребенок заболел ОРВИ, при этом плановые прививки врачи отменять не стали и якобы посоветовали дать жаропонижающее, если поднимется температура.
В минздраве заявляют, что вакцинация ребёнка проводилась с соблюдением обязательных норм и требований. «У детей, привитых вакциной этой же серии, нежелательные побочные реакции не отмечались», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Сейчас минздрав проводит полную служебную проверку в городской поликлинике, все медицинские документы представлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.
«Мы заинтересованы в выявлении истинных причин возможных сбоев в работе медицинских организаций в целях обеспечения охраны здоровья граждан», — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавляют, что точная причина смерти ребёнка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы.
В ведомстве приносят соболезнования семье умершего малыша.
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