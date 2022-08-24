В Зеленограде в результате стрельбы в кафе погиб человек, двое ранены
Россия и мир
Фото: официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы
В одном из кафе Зеленограда ночью 26 августа произошел конфликт между посетителями, в результате один из них открыл стрельбу, сообщает прокуратура Москвы.
«Мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия, в результате один человек скончался на месте, еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.
Личность стрелявшего и его местонахождение установлены, добавили в ведомстве. По какой причине произошел конфликт, не уточняется.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.
«Мужчина выстрелил в своих оппонентов из оружия, в результате один человек скончался на месте, еще двух госпитализировали с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.
Личность стрелявшего и его местонахождение установлены, добавили в ведомстве. По какой причине произошел конфликт, не уточняется.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц. Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.
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