В Госдуме предлагают запретить рекламу фастфуда и колбасы на детских телеканалах
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В Госдуме предлагают запретить рекламу фастфуда и других «вредных продуктов» на детских телеканалах. Депутат ГД Яна Лантратова направила соответствующее письмо министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, пишут РИА Новости.
«С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий», — цитируют обращение РИА Новости.
Кроме того, предлагается ограничить время трансляции роликов, которые рекламируют такие продукты, а также ввести для такой рекламы «специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм».
«С целью содействия формирования здоровых пищевых привычек просим вас рассмотреть возможность запрета на телеканалах для детей и иных медиаплощадках, допущенных для аудитории до 16 лет, рекламы фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий», — цитируют обращение РИА Новости.
Кроме того, предлагается ограничить время трансляции роликов, которые рекламируют такие продукты, а также ввести для такой рекламы «специальный дисклеймер, предупреждающий об особенностях продукта и характере его влияния на организм».
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