В Приморском крае крупный амурский тигр вышел к людям
Россия и мир
Фото: кадр из видео в телеграм-канале Центра «Амурский тигр».
В Дальнереченском районе Приморского края крупный амурский тигр вышел к людям. Видеозаписи появились в социальных сетях и в телеграм-канале Центра «Амурский тигр».
«Полосатый больно уж вальяжно себя ведет, его видели из нескольких машин и есть несколько разных видеозаписей. Чтобы обеспечить безопасность людей и самого хищника на месте работает охотнадзор», — говорится в сообщении Центра.
Между тем, выход тигров к людям в этом регионе не редкость. В Центре говорят, что любое появление тигра возле населенного пункта, даже без нападения на домашних животных или на людей, рассматривается как конфликтная ситуация. В прошлом году таких ситуаций в Приморском крае было 155: 52 случая связаны с нападением на собак, 32 случая — с нападением на скот, к людям тигры выходили 71 раз.
О смертельных случаях в этом регионе не сообщается, однако в Хабаровском крае два выхода к людям закончились в прошлом году гибелью и человека, и тигра. Экспертиза погибших животных показала, что оба тигра имели ранения, их нападение считается спровоцированным, говорится в отчете Центра.
Главная причина выхода хищников к населенным пунктам — недостаток еды из-за снижения численности копытных или голод в результате травмы или болезни.
Амурский тигр – это самая крупная кошка на планете.
«Полосатый больно уж вальяжно себя ведет, его видели из нескольких машин и есть несколько разных видеозаписей. Чтобы обеспечить безопасность людей и самого хищника на месте работает охотнадзор», — говорится в сообщении Центра.
Между тем, выход тигров к людям в этом регионе не редкость. В Центре говорят, что любое появление тигра возле населенного пункта, даже без нападения на домашних животных или на людей, рассматривается как конфликтная ситуация. В прошлом году таких ситуаций в Приморском крае было 155: 52 случая связаны с нападением на собак, 32 случая — с нападением на скот, к людям тигры выходили 71 раз.
О смертельных случаях в этом регионе не сообщается, однако в Хабаровском крае два выхода к людям закончились в прошлом году гибелью и человека, и тигра. Экспертиза погибших животных показала, что оба тигра имели ранения, их нападение считается спровоцированным, говорится в отчете Центра.
Главная причина выхода хищников к населенным пунктам — недостаток еды из-за снижения численности копытных или голод в результате травмы или болезни.
Амурский тигр – это самая крупная кошка на планете.
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