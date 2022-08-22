На Кубе скончался итальянский турист с оспой обезьян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На Кубе скончался 50-летний турист из Италии, ранее у него диагностировали оспу обезьян. Это был первый случай заражения в стране, сообщает Кубинское министерство здравоохранения.
Первый случай заражения был зарегистрирован на Кубе 20 августа. Итальянский турист приехал в страну 15 августа. Он остановился в арендованном доме и успел посетить несколько общественных мест. Через два дня у него появились симптомы оспы обезьян, 18 августа он обратился к врачам.
Медики приняли решение госпитализировать больного, так как его состояние ухудшалось, и болезнь быстро прогрессировала, появились проблемы с сердцем, кожные высыпания. 20 августа диагноз подтвердили в лаборатории, и уже на следующий день пациент скончался, сообщили в министерстве.
Напомним, ранее летальные исходы в связи с этим заболеванием были зарегистрированы в странах Африки, в Испании, Бразилии и Индии.
Первый случай заражения был зарегистрирован на Кубе 20 августа. Итальянский турист приехал в страну 15 августа. Он остановился в арендованном доме и успел посетить несколько общественных мест. Через два дня у него появились симптомы оспы обезьян, 18 августа он обратился к врачам.
Медики приняли решение госпитализировать больного, так как его состояние ухудшалось, и болезнь быстро прогрессировала, появились проблемы с сердцем, кожные высыпания. 20 августа диагноз подтвердили в лаборатории, и уже на следующий день пациент скончался, сообщили в министерстве.
Напомним, ранее летальные исходы в связи с этим заболеванием были зарегистрированы в странах Африки, в Испании, Бразилии и Индии.
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