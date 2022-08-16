СМИ: в Якутске врач-невролог осмотрела 20 человек одновременно, минздрав проводит проверку
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В поликлинике Якутска врач-невролог провела одновременный медосмотр сразу 20 пациентов. Об этом сообщает якутский телеграм-канал 14News.
На опубликованном видео, снятом одним из пациентов у входа в кабинет, люди теснятся в небольшом помещении с вытянутыми в стороны руками. Затем врач просит их вытянуть руки вперед и дотронуться указательным пальцем до кончика носа. После врач просит закрыть дверь (видимо, заметив съемку).
По какой причине возникла необходимость массового приема пациентов, не сообщается. По данным телеграм-канала, минздрав республики проводит проверку «уникального формата взаимодействия с пациентами».
Напомним, недавно в якутской больнице пациентов попросили приносить свою бумагу для распечатки направлений. Министерство здравоохранения Якутии провело «разъяснительную беседу» с медперсоналом.
На опубликованном видео, снятом одним из пациентов у входа в кабинет, люди теснятся в небольшом помещении с вытянутыми в стороны руками. Затем врач просит их вытянуть руки вперед и дотронуться указательным пальцем до кончика носа. После врач просит закрыть дверь (видимо, заметив съемку).
По какой причине возникла необходимость массового приема пациентов, не сообщается. По данным телеграм-канала, минздрав республики проводит проверку «уникального формата взаимодействия с пациентами».
Напомним, недавно в якутской больнице пациентов попросили приносить свою бумагу для распечатки направлений. Министерство здравоохранения Якутии провело «разъяснительную беседу» с медперсоналом.
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