В якутской больнице пациентов попросили приносить свою бумагу для распечатки направлений
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Министерство здравоохранения Якутии провело «разъяснительную беседу» с медперсоналом Алданской городской больницы, в которой пациентов просили приносить свою бумагу, пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ранее в соцсетях появились фотографии объявления, которое медперсонал повесил на двери одного из кабинетов. «Уважаемые пациенты! Просьба! Для распечатывания направлений и распечатывания анализов приносить с собой бумагу!».
Когда ситуацией заинтересовались журналисты, в региональном минздраве провели «беседу» с персоналом. «С медперсоналом медицинской организации проведена разъяснительная беседа. Объявление изъято», — заявили в пресс-службе министерства.
При этом, как пишут РИА Новости, в ведомстве заверили, что «в медучреждении все-таки есть бумага».
Ранее в соцсетях появились фотографии объявления, которое медперсонал повесил на двери одного из кабинетов. «Уважаемые пациенты! Просьба! Для распечатывания направлений и распечатывания анализов приносить с собой бумагу!».
Когда ситуацией заинтересовались журналисты, в региональном минздраве провели «беседу» с персоналом. «С медперсоналом медицинской организации проведена разъяснительная беседа. Объявление изъято», — заявили в пресс-службе министерства.
При этом, как пишут РИА Новости, в ведомстве заверили, что «в медучреждении все-таки есть бумага».
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