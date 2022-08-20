Депутат Югорска сообщил, что Думу попросили «скинуться» на флажки и баннеры ко Дню города
Россия и мир
Фото: страница в ВК Антона Пантина
Депутат города Югорска (ХМАО) Антон Пантин сообщил, что чиновники попросили депутатов Думы «скинуться» на флажки и баннеры для праздничного оформления улиц к 60-летнему юбилею города.
Об этом Пантин написал на своей странице в ВК и прикрепил к посту документ. Обращение на имя председателя Думы подписано замглавы города Л. Носковой.
«С целью создания праздничной атмосферы, создания единого праздничного образа города Югорска просим вас и депутатов Думы города Югорска оказать содействие в организации праздничного оформления в части изготовления и монтажа (установки) баннеров с изображением праздничной символики», — говорится в документе. Речь идет о 100 баннерах (флажках) для площади и городских улиц.
Автор обращения подчеркивает, что украшенные к празднику улицы и здания «способствуют положительной динамике развития внутреннего туризма и привлечения торговых представителей на территорию города».
Депутат сопроводил документ эмоциональным постом и заявил, что даже сами чиновники после этого «разводят руками», а «некогда "благополучный" город, откровенно говоря, находится в шоке». По мнению депутата, с таким же успехом чиновники могут «выйти с коробкой на самый оживленный тротуар и собирать с прохожих, кто сколько сможет» или «поставить в магазины на кассы, чтобы жители скидывали мелочь».
Также депутат предложил покрыть «дыру в бюджете» за счет зарплаты чиновников.
Юбилей города будут отмечать 3 сентября.
Об этом Пантин написал на своей странице в ВК и прикрепил к посту документ. Обращение на имя председателя Думы подписано замглавы города Л. Носковой.
«С целью создания праздничной атмосферы, создания единого праздничного образа города Югорска просим вас и депутатов Думы города Югорска оказать содействие в организации праздничного оформления в части изготовления и монтажа (установки) баннеров с изображением праздничной символики», — говорится в документе. Речь идет о 100 баннерах (флажках) для площади и городских улиц.
Автор обращения подчеркивает, что украшенные к празднику улицы и здания «способствуют положительной динамике развития внутреннего туризма и привлечения торговых представителей на территорию города».
Депутат сопроводил документ эмоциональным постом и заявил, что даже сами чиновники после этого «разводят руками», а «некогда "благополучный" город, откровенно говоря, находится в шоке». По мнению депутата, с таким же успехом чиновники могут «выйти с коробкой на самый оживленный тротуар и собирать с прохожих, кто сколько сможет» или «поставить в магазины на кассы, чтобы жители скидывали мелочь».
Также депутат предложил покрыть «дыру в бюджете» за счет зарплаты чиновников.
Юбилей города будут отмечать 3 сентября.
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