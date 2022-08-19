Яндекс и VK сделали ряд заявлений. Собрали главное
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Компании Яндекс и VK во вторник 23 августа сделали ряд важных заявлений. Собрали главное из опубликованных релизов.
- VK приобретает 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выходит из состава участников «О2О Холдинг» (совместного предприятия VK и Сбера).
- VK станет собственником контентных платформ Яндекса — Дзен и Новости. И передаст Яндексу Delivery Club.
- Яндекс продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше.
- После закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу.
- Сервисы Дзен и Новости после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка Яндекса.
- Дзен сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.
- Новой главной страницей Яндекса станет ya.ru. Яндекс откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы.
- После закрытия сделки по продаже Дзена и Новостей ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании (включая личный кабинет пользователя Яндекс ID).
- VK приобретает 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выходит из состава участников «О2О Холдинг» (совместного предприятия VK и Сбера).
- VK станет собственником контентных платформ Яндекса — Дзен и Новости. И передаст Яндексу Delivery Club.
- Яндекс продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше.
- После закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу.
- Сервисы Дзен и Новости после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка Яндекса.
- Дзен сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.
- Новой главной страницей Яндекса станет ya.ru. Яндекс откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы.
- После закрытия сделки по продаже Дзена и Новостей ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании (включая личный кабинет пользователя Яндекс ID).
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