Яндекс и VK сделали ряд заявлений. Собрали главное

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Компании Яндекс и VK во вторник 23 августа сделали ряд важных заявлений. Собрали главное из опубликованных релизов.- VK приобретает 100% сервиса доставки еды Delivery Club и выходит из состава участников «О2О Холдинг» (совместного предприятия VK и Сбера).- VK станет собственником контентных платформ Яндекса — Дзен и Новости. И передаст Яндексу Delivery Club.- Яндекс продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше.- После закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу.- Сервисы Дзен и Новости после закрытия сделки станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка Яндекса.- Дзен сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.- Новой главной страницей Яндекса станет ya.ru. Яндекс откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы.- После закрытия сделки по продаже Дзена и Новостей ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании (включая личный кабинет пользователя Яндекс ID).