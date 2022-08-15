СК: бывший вице-мэр Ставрополя подозревается в организации убийств, дело передано в суд
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бывший вице-мэр города Ставрополя подозревается в организации убийства двух человек, сообщает региональное СУ СК РФ.
Следователи предполагают, что бывший чиновник организовал убийство, чтобы отомстить. Его сообщником стал сотрудник полиции.
По версии СК, в 2004 году двое мужчин совершили покушение на бывшего вице-мэра, чтобы получить права собственности на имущество коммерческой организации, учредителем которой был вице-мэр. Возле дома чиновника было заложено самодельное взрывное устройство. Оно должно было сработать в момент выезда чиновника на машине со двора. Однако устройство по каким-то причинам сработало позже, и вице-мэр остался жив, сообщает СК.
Через некоторое время он решил отомстить и, по версии следствия, организовал убийство злоумышленников. Для этого он привлек сотрудника полиции и «9 членов устойчивой вооруженной группы». Жертв поочередно доставили на территорию пивоваренного завода в Пятигорске (причем, привезли их подчиненные полицейского) и передали исполнителям убийства. Тела убитых позже закопали в заранее подготовленные ямы в лесных массивах на территории Кавказских Минеральных Вод.
Исполнители убийства были осуждены в 2010-2012 годах. Бывшему сотруднику полиции обвинительный приговор был вынесен в августе этого года.
Бывший вице-мэр был заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК.
Следователи предполагают, что бывший чиновник организовал убийство, чтобы отомстить. Его сообщником стал сотрудник полиции.
По версии СК, в 2004 году двое мужчин совершили покушение на бывшего вице-мэра, чтобы получить права собственности на имущество коммерческой организации, учредителем которой был вице-мэр. Возле дома чиновника было заложено самодельное взрывное устройство. Оно должно было сработать в момент выезда чиновника на машине со двора. Однако устройство по каким-то причинам сработало позже, и вице-мэр остался жив, сообщает СК.
Через некоторое время он решил отомстить и, по версии следствия, организовал убийство злоумышленников. Для этого он привлек сотрудника полиции и «9 членов устойчивой вооруженной группы». Жертв поочередно доставили на территорию пивоваренного завода в Пятигорске (причем, привезли их подчиненные полицейского) и передали исполнителям убийства. Тела убитых позже закопали в заранее подготовленные ямы в лесных массивах на территории Кавказских Минеральных Вод.
Исполнители убийства были осуждены в 2010-2012 годах. Бывшему сотруднику полиции обвинительный приговор был вынесен в августе этого года.
Бывший вице-мэр был заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК.
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