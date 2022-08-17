Глава города Чебоксары Олег Кортунов скончался в возрасте 38 лет

11.11 Вторник, 23 августа 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Скончался глава города Чебоксары Олег Кортунов. Об этом сообщили местные СМИ. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации, пишут РИА Новости.

Сообщается, что глава города скончался вечером в понедельник. Причина смерти не уточняется. Местные издания предполагают, что причиной могла стать сердечная недостаточность.

Олегу Кортунову было 38 лет. Он родился в городе Чебоксары, в 2007 году окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета. После вуза работал на ведущих промышленных предприятиях города, прошел путь от инженера до заместителя генерального директора, сообщается на сайте администрации. В 2015 году избран в Чебоксарское городское Собрание депутатов. Был секретарем Чебоксарского городского местного отделения «Единой России». Главой города был избран в 2020 году.

На сайте администрации сообщается, что Олег Кортунов воспитывал дочь и сына.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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