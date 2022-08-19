SHOT: карельский депутат, опоздавший на рейс, «заминировал» самолет

10.06 Вторник, 23 августа 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Депутат Куркиёкского сельского поселения Карелии «заминировал» самолет в Пулково, чтобы успеть на свой рейс в Самару, пишет телеграм-канал Shot.

По данным канала, 72-летний депутат и его сын опаздывали на рейс. И тогда депутат решил позвонить в полицию и сообщить, что на борту находится взрывное устройство. Он рассчитывал, что пока лайнер будут проверять, они вместе с сыном успеют на борт. Однако силовики оперативно проверили самолет, и он вылетел в назначенное время, а депутата, как утверждается, задержали в аэропорту.

Позже в телеграм-канале появилось объяснение от лжеминера. Как утверждает Shot, депутат не мог попасть на рейсы до Самары целых два раза подряд. Сначала он опоздал, потому что простоял в очереди на регистрацию 40 минут. Купил билеты на второй рейс, «пришел на регистрацию одним из первых», но все равно не успел, так как сотрудник авиакомпании якобы объявил, что посадка уже окончена. Теперь он винит во всем сотрудников авиакомпании.

«Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдём до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос. Мы дошли до представителя, но женщина сказала, что ничем не поможет. Потом пошли в кассу купить ещё два билета в третий раз…», — цитирует канал депутата.

При этом утверждается, что он понимал, что его телефон «вычислят в течение 15–20 минут».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В салоне летевшего из Екатеринбурга в Турцию самолета произошло задымление
19 августа 2022
Депутат Госдумы предлагает выкрасть танк Т-34 из Эстонии и привезти его в Екатеринбург
16 августа 2022
Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью
15 августа 2022
Стелу «Город трудовой доблести» установят в Екатеринбурге в 2023 году
16 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов

Над одним из участников группы явно знакомых между собою людей вновь будет суд, который, однако, не гарантирует, что не появится новых жертв мошенничества
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:28 В Екатеринбурге осудят подростков за нападение на двух женщин на Сортировке
10:20 В первом полугодии 2022 года судебные приставы Пермского края пополнили бюджет на 770 млн рублей
09:53 В Нижнем Тагиле при падении из окна погибла четырехлетняя девочка
09:21 Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области крупную нарколабораторию
21:04 Кино «на халяву» целую ночь смогут смотреть жители городов Свердловской области
20:37 На уральского журналиста посыпались угрозы после высказывания о гибели Дарьи Дугиной
20:07 Администрация Екатеринбурга обещает открыть до конца 2022 года две новых школы
19:24 Выброшенный из окна Антон приходит в себя, а вот Жак лишится обоих глаз
18:39 «РОСштраф» объявил сбор средств на штраф екатеринбургской журналистке и скоро его закрыл
18:22 Вода убегает от «Рыбалки на Калиновке»
17:56 Мораторий на новые требования к бизнесу введут в Свердловской области
17:21 В Екатеринбурге умер известный режиссер Вячеслав Анисимов
17:18 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает гостей на открытие творческого сезона
17:00 В столице Урала открылся набор в бесплатные кружки и секции
16:25 Екатеринбуржцы жалуются на запах гари
15:40 Екатеринбургского журналиста вызывают на допрос в Бабушкинский суд Москвы по делу экс-схиигумена Сергия
15:23 Жителей Свердловской области предупредили об аномальной жаре
14:54 В Екатеринбурге каждый вечер будет работать подсветка Макаровского моста
14:27 За выходные в Свердловской области задержали 95 пьяных водителей
13:52 Свыше 700 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:26 В Качканаре пропала нуждающаяся в медицинской помощи бабушка
12:51 Стала известна погода в Свердловской области до конца лета
12:27 В Екатеринбурге увеличилась мощность мусоросортировочного комплекса «Широкореченский»
12:12 В Прикамье переоценено более 1 миллиона земельных участков
11:56 На Урале подросток-хоккеист получит 300 тысяч рублей за полученную в ДТП травму
Все новости
10:06 SHOT: карельский депутат, опоздавший на рейс, «заминировал» самолет
18:21 Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области остаётся крайне сложной
17:26 В Омске после обрушения жилой пятиэтажки освобожден от должности министр ЖКХ
16:37 В ФСБ заявили о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
15:38 Издание TJournal объявило о своем закрытии после 11 лет работы
14:50 Президент Всероссийского союза страховщиков Юргенс заявил о своей отставке
14:20 ТАСС: бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционно
13:41 ВЦИОМ: в топе символов РФ Путин занял четвертое место и проиграл народу
13:07 В Краснодарском крае суд оштрафовал полицейского по статье о «дискредитации ВС РФ»
12:20 Власти Искитима решили не открывать исправительный центр ГУФСИН после протеста жителей
11:06 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа
10:02 В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погибли 16 человек
09:38 Взятых в заложники двоих сотрудников кемеровского СИЗО освободили
18:15 В Рязанском районе веден режим ЧС из-за пожаров, авиация совершила более 350 вылетов для тушения
17:22 СМИ: авторам сатирического сериала про чиновника Наливкина грозит штраф за использование полицейской формы
16:23 В МЧС заявили о нехватке отечественного оборудования «из-за санкций», при этом о дефиците говорили и несколько лет назад
14:16 На Италию обрушился мощный ураган, в Тоскане ветер раскрутил колесо обозрения
11:44 Кандидат на пост главы Удмуртии депутат Белоусов объявлен в розыск
11:15 Жители Искитима протестуют против открытия исправительного центра ГУФСИН в жилом районе
10:10 В детском саду Новосибирска погибла 5-летняя девочка, упавшая с самоката
09:40 В Белгородской области горел склад боеприпасов, жителей вывезли на безопасное расстояние
17:59 СМИ: в Беларуси задержали авторов «протестных стикеров»
15:47 В Казани прошел обыск у доктора социологических наук Искандера Ясавеева
15:18 ВЦИОМ: 60% россиян считают, что сирот нельзя отдавать на усыновление иностранцам
13:25 На Камчатке прокуратура требует пересмотреть мягкий приговор экс-депутату Редькину
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK