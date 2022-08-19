SHOT: карельский депутат, опоздавший на рейс, «заминировал» самолет
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Депутат Куркиёкского сельского поселения Карелии «заминировал» самолет в Пулково, чтобы успеть на свой рейс в Самару, пишет телеграм-канал Shot.
По данным канала, 72-летний депутат и его сын опаздывали на рейс. И тогда депутат решил позвонить в полицию и сообщить, что на борту находится взрывное устройство. Он рассчитывал, что пока лайнер будут проверять, они вместе с сыном успеют на борт. Однако силовики оперативно проверили самолет, и он вылетел в назначенное время, а депутата, как утверждается, задержали в аэропорту.
Позже в телеграм-канале появилось объяснение от лжеминера. Как утверждает Shot, депутат не мог попасть на рейсы до Самары целых два раза подряд. Сначала он опоздал, потому что простоял в очереди на регистрацию 40 минут. Купил билеты на второй рейс, «пришел на регистрацию одним из первых», но все равно не успел, так как сотрудник авиакомпании якобы объявил, что посадка уже окончена. Теперь он винит во всем сотрудников авиакомпании.
«Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдём до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос. Мы дошли до представителя, но женщина сказала, что ничем не поможет. Потом пошли в кассу купить ещё два билета в третий раз…», — цитирует канал депутата.
При этом утверждается, что он понимал, что его телефон «вычислят в течение 15–20 минут».
По данным канала, 72-летний депутат и его сын опаздывали на рейс. И тогда депутат решил позвонить в полицию и сообщить, что на борту находится взрывное устройство. Он рассчитывал, что пока лайнер будут проверять, они вместе с сыном успеют на борт. Однако силовики оперативно проверили самолет, и он вылетел в назначенное время, а депутата, как утверждается, задержали в аэропорту.
Позже в телеграм-канале появилось объяснение от лжеминера. Как утверждает Shot, депутат не мог попасть на рейсы до Самары целых два раза подряд. Сначала он опоздал, потому что простоял в очереди на регистрацию 40 минут. Купил билеты на второй рейс, «пришел на регистрацию одним из первых», но все равно не успел, так как сотрудник авиакомпании якобы объявил, что посадка уже окончена. Теперь он винит во всем сотрудников авиакомпании.
«Я рассчитал, что, пока позвоню в УВД по 102, рейс задержат, а мы пока дойдём до этого представителя компании, постараюсь решить вопрос. Мы дошли до представителя, но женщина сказала, что ничем не поможет. Потом пошли в кассу купить ещё два билета в третий раз…», — цитирует канал депутата.
При этом утверждается, что он понимал, что его телефон «вычислят в течение 15–20 минут».
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