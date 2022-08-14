Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области остаётся крайне сложной
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остаётся крайне сложной.
«До настоящего времени на тушении возгораний в Рязанской области работала московская группировка из 400 человек, а также техника, машины и вертолёты. Задействованы большие силы МЧС и Министерства природных ресурсов. Тем не менее из-за верховых пожаров ситуация остаётся крайне сложной», — написал Собянин в телеграм-канале.
По его словам, территория возгораний малодоступна, основное тушение ведётся с вертолётов и самолётов.
В выходные дополнительно была мобилизована большая группировка в 8,5 тыс. человек и больше 200 единиц спецтехники, включая машины повышенной проходимости, сообщил мэр.
Спасатели пробиваются к очагам пожаров с помощью бульдозеров и тяжёлых машин, чтобы обеспечить подачу воды.
Ранее в нескольких районах был введен режим ЧС.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил в понедельник, что два населенных пункта находятся в зоне высокой опасности — Ольгино и Голованово. Жителей эвакуировали.
«До настоящего времени на тушении возгораний в Рязанской области работала московская группировка из 400 человек, а также техника, машины и вертолёты. Задействованы большие силы МЧС и Министерства природных ресурсов. Тем не менее из-за верховых пожаров ситуация остаётся крайне сложной», — написал Собянин в телеграм-канале.
По его словам, территория возгораний малодоступна, основное тушение ведётся с вертолётов и самолётов.
В выходные дополнительно была мобилизована большая группировка в 8,5 тыс. человек и больше 200 единиц спецтехники, включая машины повышенной проходимости, сообщил мэр.
Спасатели пробиваются к очагам пожаров с помощью бульдозеров и тяжёлых машин, чтобы обеспечить подачу воды.
Ранее в нескольких районах был введен режим ЧС.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил в понедельник, что два населенных пункта находятся в зоне высокой опасности — Ольгино и Голованово. Жителей эвакуировали.
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