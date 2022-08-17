В Рязанском районе веден режим ЧС из-за пожаров, авиация совершила более 350 вылетов для тушения
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Павла Малкова
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объявил режим ЧС в Рязанском районе.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС», — написал Малков в телеграм-канале.
Ранее режим ЧС ввели в Спасском и Клепиковском районах. На территориях с режимом ЧС, а также там, где особенно сложная ситуация с пожарами, приостанавливается открытие охотничьего сезона, сообщил Малков. Он рекомендовал жителям воздержаться от походов в лес в ближайшие дни.
В МЧС сообщают, что авиация совершила уже более 350 вылетов для тушения пожаров в регионе. На данный момент привлекается 10 воздушных судов, около 500 человек и более 160 единиц техники.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 га. Принято решение ввести режим ЧС», — написал Малков в телеграм-канале.
Ранее режим ЧС ввели в Спасском и Клепиковском районах. На территориях с режимом ЧС, а также там, где особенно сложная ситуация с пожарами, приостанавливается открытие охотничьего сезона, сообщил Малков. Он рекомендовал жителям воздержаться от походов в лес в ближайшие дни.
В МЧС сообщают, что авиация совершила уже более 350 вылетов для тушения пожаров в регионе. На данный момент привлекается 10 воздушных судов, около 500 человек и более 160 единиц техники.
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