В Омске после обрушения жилой пятиэтажки освобожден от должности министр ЖКХ
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Омской области Александр Бурков освободил от должности министра ЖКХ. Десять дней назад в городе обрушилась стена жилой пятиэтажки.
«Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса освобожден от занимаемой должности по решению губернатора Омской области. Антон Гаак освобождается от должности с 23 августа 2022 года», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Распоряжение подписано в понедельник 22 августа.
Причина отставки в официальном сообщении не указана. Однако позже Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил, что причиной стали «недоработки министерства», в частности, ситуация с частичным обрушением жилого дома по улице 20-го Партсъезда. «По итогам проведенного расследования о причинах аварии в Советском округе Омска и полного анализа работы министерства энергетики и ЖКХ мною сегодня принято решение — за недоработки в работе ведомства министр Антон Викторович Гаак освобожден от занимаемой должности. И прошу всех, работающих в областном правительстве, учесть на будущее: за системные ошибки надо отвечать», — подчеркнул Бурков (цитата по Интерфаксу).
Напомним, 12 августа в Омске произошло частичное обрушение в многоквартирном доме № 53 по ул. 20 Партсъезда. В местных СМИ сообщали, что жильцы ранее жаловались на аварийное состояние здания. Однако дом был признан пригодным для жилья.
«Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса освобожден от занимаемой должности по решению губернатора Омской области. Антон Гаак освобождается от должности с 23 августа 2022 года», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Распоряжение подписано в понедельник 22 августа.
Причина отставки в официальном сообщении не указана. Однако позже Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил, что причиной стали «недоработки министерства», в частности, ситуация с частичным обрушением жилого дома по улице 20-го Партсъезда. «По итогам проведенного расследования о причинах аварии в Советском округе Омска и полного анализа работы министерства энергетики и ЖКХ мною сегодня принято решение — за недоработки в работе ведомства министр Антон Викторович Гаак освобожден от занимаемой должности. И прошу всех, работающих в областном правительстве, учесть на будущее: за системные ошибки надо отвечать», — подчеркнул Бурков (цитата по Интерфаксу).
Напомним, 12 августа в Омске произошло частичное обрушение в многоквартирном доме № 53 по ул. 20 Партсъезда. В местных СМИ сообщали, что жильцы ранее жаловались на аварийное состояние здания. Однако дом был признан пригодным для жилья.
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