Прокуратура: в Омске обрушился многоквартирный дом, идет разбор завалов
Россия и мир
Фото: МЧС России
В Омске обрушился многоквартирный дом, идет разбор завалов, сообщает прокуратура. На место выехал прокурор Омской области.
Частичное обрушение произошло в многоквартирном доме № 53 по ул. 20 Партсъезда. «В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция», — говорится в сообщении.
Причины обрушения выясняются. Очевидцы сообщают о пострадавших.
В местных СМИ утверждают, что жильцы дома, в котором обрушилась часть стены, ранее жаловались на аварийное состояние здания. Однако дом был признан пригодным для жилья.
Обновлено: прокуратура сообщила, что даст правовую оценку неисполнения решения суда, который по иску прокурора постановил провести капитальный ремонт многоквартирного дома № 53 по ул. 20 Партсъезда.
Частичное обрушение произошло в многоквартирном доме № 53 по ул. 20 Партсъезда. «В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция», — говорится в сообщении.
Причины обрушения выясняются. Очевидцы сообщают о пострадавших.
В местных СМИ утверждают, что жильцы дома, в котором обрушилась часть стены, ранее жаловались на аварийное состояние здания. Однако дом был признан пригодным для жилья.
Обновлено: прокуратура сообщила, что даст правовую оценку неисполнения решения суда, который по иску прокурора постановил провести капитальный ремонт многоквартирного дома № 53 по ул. 20 Партсъезда.
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