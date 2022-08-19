Издание TJournal объявило о своем закрытии после 11 лет работы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Издание TJournal объявило о своем закрытии. Последним днём работы станет 10 сентября.
«Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября. Получается, мы уйдём на отметке 11 лет 2 месяцев и 21 дня», — говорится в сообщении редакции.
В издании отмечают, что после блокировки портала средства для развития и поддержки проекта закончились, при этом не помогли поэтапные сокращения сотрудников.
В редакции подчеркивают, что всячески пытались сохранить проект.
В марте РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к порталу за «военные фейки».
«Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября. Получается, мы уйдём на отметке 11 лет 2 месяцев и 21 дня», — говорится в сообщении редакции.
В издании отмечают, что после блокировки портала средства для развития и поддержки проекта закончились, при этом не помогли поэтапные сокращения сотрудников.
В редакции подчеркивают, что всячески пытались сохранить проект.
В марте РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к порталу за «военные фейки».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Бабушкина
19 августа 2022
19 августа 2022
В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Сурикова
17 августа 2022
17 августа 2022