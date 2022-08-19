Издание TJournal объявило о своем закрытии после 11 лет работы

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Издание TJournal объявило о своем закрытии. Последним днём работы станет 10 сентября.«Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября. Получается, мы уйдём на отметке 11 лет 2 месяцев и 21 дня», — говорится в сообщении редакции.В издании отмечают, что после блокировки портала средства для развития и поддержки проекта закончились, при этом не помогли поэтапные сокращения сотрудников.В редакции подчеркивают, что всячески пытались сохранить проект.В марте РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к порталу за «военные фейки».