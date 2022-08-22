Президент Всероссийского союза страховщиков Юргенс заявил о своей отставке
Россия и мир
Фото: Всероссийский союз страховщиков/ins-union.ru
Президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс заявил о своей отставке. Заявление опубликовано на официальном сайте ВСС.
«В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет «сквозной» статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах – РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях», — говорится в заявлении Юргенса.
По его словам, одной из непростых задач для него было выведение рынка ОСАГО из кризиса. «Этот вид страхования стал не только более справедливым с точки зрения расчетов, но он стал ближе к клиентам», — заявил Юргенс.
Он добавил, что сейчас планирует сконцентрировать свои усилия на развитии ESG инициатив (Environmental, Social and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) и ряде других направлений.
«В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет «сквозной» статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах – РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях», — говорится в заявлении Юргенса.
По его словам, одной из непростых задач для него было выведение рынка ОСАГО из кризиса. «Этот вид страхования стал не только более справедливым с точки зрения расчетов, но он стал ближе к клиентам», — заявил Юргенс.
Он добавил, что сейчас планирует сконцентрировать свои усилия на развитии ESG инициатив (Environmental, Social and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление) и ряде других направлений.
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