ВЦИОМ: в топе символов РФ Путин занял четвертое место и проиграл народу
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
ВЦИОМ провел опрос россиян, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ.
Россиянам задали открытый вопрос «Что для вас олицетворяет Россию, является ее символом?». Респонденты могли дать до трех ответов.
В первую тройку популярных ассоциаций вошли: государственные символы — герб, гимн, флаг (12%); народ, люди (11%); Родина, дом (10%).
Четвертое место (по 7%) поделили президент РФ В. Путин и природа России (березы, Байкал и поля).
Воспринимают страну как великую державу, силу и мощь еще 6%. В десятку наиболее популярных ассоциаций вошел также медведь (5%).
По 4% россиян назвали единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот. По 3% назвали такие понятия, как свобода и демократия, власть и правительство, справедливость и честность. Победу в Великой Отечественной войне, СССР, внутреннюю политику и мирное небо назвали в качестве ассоциаций по 2% россиян.
Каждый третий (27%) не смог дать ответ на вопрос, что для него олицетворяет Россию.
Россиянам задали открытый вопрос «Что для вас олицетворяет Россию, является ее символом?». Респонденты могли дать до трех ответов.
В первую тройку популярных ассоциаций вошли: государственные символы — герб, гимн, флаг (12%); народ, люди (11%); Родина, дом (10%).
Четвертое место (по 7%) поделили президент РФ В. Путин и природа России (березы, Байкал и поля).
Воспринимают страну как великую державу, силу и мощь еще 6%. В десятку наиболее популярных ассоциаций вошел также медведь (5%).
По 4% россиян назвали единство и братство, доброту и любовь, а также армию и флот. По 3% назвали такие понятия, как свобода и демократия, власть и правительство, справедливость и честность. Победу в Великой Отечественной войне, СССР, внутреннюю политику и мирное небо назвали в качестве ассоциаций по 2% россиян.
Каждый третий (27%) не смог дать ответ на вопрос, что для него олицетворяет Россию.
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