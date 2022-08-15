Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа

11.06 Понедельник, 22 августа 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части продлен до 29 августа 03:45 по московскому времени, сообщается на сайте Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ранее режим временного ограничения полетов продлевался до 23 августа.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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