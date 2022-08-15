Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части продлен до 29 августа 03:45 по московскому времени, сообщается на сайте Росавиации.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Ранее режим временного ограничения полетов продлевался до 23 августа.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Ранее режим временного ограничения полетов продлевался до 23 августа.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Турецкая авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Анталью
15 августа 2022
15 августа 2022
На улице Лучистой в Екатеринбурге ограничат движение транспорта
17 августа 2022
17 августа 2022
Улицу Учителей перекроют в Екатеринбурге
16 августа 2022
16 августа 2022