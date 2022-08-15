В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погибли 16 человек

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Николаевском районе Ульяновской области в воскресенье 21 августа около 14.00 часов на трассе М5-Урал произошло крупное ДТП, погибли 16 человек.«По предварительным данным, водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», — сообщили в региональном управлении МВД.Погибли 16 человек, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что среди погибших двое россиян и 14 граждан Киргизии.Председатель СК России поручил передать уголовное дело о ДТП в Главное следственное управление ведомства.