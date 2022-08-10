СМИ: авторам сатирического сериала про чиновника Наливкина грозит штраф за использование полицейской формы
Россия и мир
Фото: кадр из серии о чиновнике Наливкине
В Приморье на авторов и создателей сатирического сериала про чиновника Виталия Наливкина составили протокол за незаконное использование полицейской формы, а также машины (ст. 17.12 КоАП). Об этом пишут СМИ со ссылкой на продюсера Андрея Клочкова.
Сообщается, что авторов могут оштрафовать за ношение формы на съёмках, а организаторов — за «имитацию служебной машины»
Очередная серия про вымышленного чиновника Уссурийского района была опубликована 16 августа. Эпизод под названием «Виталий Наливкин спасает полицию» посмотрели более 483 000 раз.
В этом ролике Наливкин спасает от жары жителей района и поливает их водой из шланга. Двое «полицейских» тоже страдают от невыносимой духоты и неработающего кондиционера в «служебной машине». Наливкин приходит им на помощь и также поливает из шланга, после чего «напарники», сидящие в машине, полной воды, благодарят своего спасителя. Правда, инициативу не оценил «подполковник» Андрейченко, пришедший на место, но Наливкин щедро поливает из шланга и его.
Напомним, на авторов шоу о вымышленном чиновнике в конце прошлого года завели уголовное дело из-за съемки эпизода с «противотанковым гранатометом», из которого случайно «попали» в рекламный щит с агитацией «ЕР».
В апреле создатели сериала опубликовали новую серию, в которой уссурийский борец с беззаконием с помощью «ручного противотанкового гранатомета» топит яхту попавшего в санкционный список Андрейченко (маломерное судно «Белочка»).
Сообщается, что авторов могут оштрафовать за ношение формы на съёмках, а организаторов — за «имитацию служебной машины»
Очередная серия про вымышленного чиновника Уссурийского района была опубликована 16 августа. Эпизод под названием «Виталий Наливкин спасает полицию» посмотрели более 483 000 раз.
В этом ролике Наливкин спасает от жары жителей района и поливает их водой из шланга. Двое «полицейских» тоже страдают от невыносимой духоты и неработающего кондиционера в «служебной машине». Наливкин приходит им на помощь и также поливает из шланга, после чего «напарники», сидящие в машине, полной воды, благодарят своего спасителя. Правда, инициативу не оценил «подполковник» Андрейченко, пришедший на место, но Наливкин щедро поливает из шланга и его.
Напомним, на авторов шоу о вымышленном чиновнике в конце прошлого года завели уголовное дело из-за съемки эпизода с «противотанковым гранатометом», из которого случайно «попали» в рекламный щит с агитацией «ЕР».
В апреле создатели сериала опубликовали новую серию, в которой уссурийский борец с беззаконием с помощью «ручного противотанкового гранатомета» топит яхту попавшего в санкционный список Андрейченко (маломерное судно «Белочка»).
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