Создатели сатирического сериала про Наливкина сняли новый эпизод, в котором он топит попавшую под санкции яхту чиновника
Россия и мир
Фото: кадр из серии про Наливкина на youtube-канале BARAKuda
Создатели сатирического сериала про вымышленного председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина опубликовали новую серию, в которой уссурийский борец с беззаконием топит яхту чиновника с помощью «ручного противотанкового гранатомета». Ранее съемки проекта были приостановлены, так как на съемочную группу было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением взрывных устройств.
В новой серии председатель исполкома «выводит на чистую воду» начальника местной полиции, который попал в западный санкционный список и пытается скрыть в одном из внутренних водоемов Уссурийска свою «яхту» (маломерное судно «Белочка»). Во время досмотра судна силовики изымают «огромное количество дефицитных товаров» — кабачки, тыкву и другие овощи. Затем Наливкин решает применить радикальные меры и «уничтожает» судно из «РПГ». За семь часов серию посмотрели более 300 тысяч пользователей.
В описании к видео сообщается, что съемочная группа все еще находится под следствием. Напомним, в ноябре 2021 года у создателей сериала прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств). В предыдущей серии Наливкин попытался из противотанкового гранатомета «уничтожить» остановку, где обнаружили сумку со взрывчаткой. При этом Наливкин по сюжету случайно попал в рекламный щит с агитацией «Единой России».
Позже режиссёр Андрей Клочков сообщил, что боевое оружие на съемках не задействовалось, использовалась бутафория и простая пиротехника для фейерверков, а все серьезные разрушения в ролике – это монтаж и фотошоп. В команде проекта предполагали, что обыски и последующее уголовное дело могли быть связаны с пародиями на официального представителя МВД.
В новой серии председатель исполкома «выводит на чистую воду» начальника местной полиции, который попал в западный санкционный список и пытается скрыть в одном из внутренних водоемов Уссурийска свою «яхту» (маломерное судно «Белочка»). Во время досмотра судна силовики изымают «огромное количество дефицитных товаров» — кабачки, тыкву и другие овощи. Затем Наливкин решает применить радикальные меры и «уничтожает» судно из «РПГ». За семь часов серию посмотрели более 300 тысяч пользователей.
В описании к видео сообщается, что съемочная группа все еще находится под следствием. Напомним, в ноябре 2021 года у создателей сериала прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств). В предыдущей серии Наливкин попытался из противотанкового гранатомета «уничтожить» остановку, где обнаружили сумку со взрывчаткой. При этом Наливкин по сюжету случайно попал в рекламный щит с агитацией «Единой России».
Позже режиссёр Андрей Клочков сообщил, что боевое оружие на съемках не задействовалось, использовалась бутафория и простая пиротехника для фейерверков, а все серьезные разрушения в ролике – это монтаж и фотошоп. В команде проекта предполагали, что обыски и последующее уголовное дело могли быть связаны с пародиями на официального представителя МВД.
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