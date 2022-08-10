На Италию обрушился мощный ураган, в Тоскане ветер раскрутил колесо обозрения
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На Италию обрушилась непогода. Мощный ураганный ветер, ливни, град и грозы нанесли существенный урон инфраструктуре в нескольких провинциях, есть погибшие и пострадавшие.
Пожалуй, самые впечатляющие свидетельства разбушевавшейся стихии – видеокадры из Тосканы, где мощный ветер раскрутил колесо обозрения. Кабинки разлетаются на большой скорости. Были ли в это время на колесе обозрения посетители, не сообщается.
По данным издания La Repubblica, на данный момент известно как минимум о двух погибших в Тоскане, где порывы ветра достигали 140 км в час. Оба человека погибли из-за поваленных деревьев. Также сообщается о десятках раненых по всей стране.
В некоторых провинциях объявлены ЧС. На опубликованных газетами кадрах видно, как ветер разносит стулья, столы и зонтики на площади Святого Марка в Венеции, также на площадь упали фрагменты колокольни. В некоторых городах повреждены памятники архитектуры, в центре Венеции повреждены некоторые здания.
Городские власти Милана закрывают парки и другие общественные места для посещения. Во Флоренции закрыты сады Боболи, где накануне упали два дерева.
В Тоскане без электричества остались около 90 тысяч человек.
Недалеко от морского курорта Марина-ди-Каррара ветром выбросило на берег тримаран Maserati Multi 70 (его длина 21 м, ширина почти 17 м, а высота мачты 29 м). На побережье в Лигурии пляжные домики были выброшены на железнодорожную сеть из-за шторма.
Экстренные службы сообщают, что на севере страны ситуация постепенно улучшается, власти уже подсчитывают ущерб, однако теперь непогода движется на юг.
Пожалуй, самые впечатляющие свидетельства разбушевавшейся стихии – видеокадры из Тосканы, где мощный ветер раскрутил колесо обозрения. Кабинки разлетаются на большой скорости. Были ли в это время на колесе обозрения посетители, не сообщается.
По данным издания La Repubblica, на данный момент известно как минимум о двух погибших в Тоскане, где порывы ветра достигали 140 км в час. Оба человека погибли из-за поваленных деревьев. Также сообщается о десятках раненых по всей стране.
В некоторых провинциях объявлены ЧС. На опубликованных газетами кадрах видно, как ветер разносит стулья, столы и зонтики на площади Святого Марка в Венеции, также на площадь упали фрагменты колокольни. В некоторых городах повреждены памятники архитектуры, в центре Венеции повреждены некоторые здания.
Городские власти Милана закрывают парки и другие общественные места для посещения. Во Флоренции закрыты сады Боболи, где накануне упали два дерева.
В Тоскане без электричества остались около 90 тысяч человек.
Недалеко от морского курорта Марина-ди-Каррара ветром выбросило на берег тримаран Maserati Multi 70 (его длина 21 м, ширина почти 17 м, а высота мачты 29 м). На побережье в Лигурии пляжные домики были выброшены на железнодорожную сеть из-за шторма.
Экстренные службы сообщают, что на севере страны ситуация постепенно улучшается, власти уже подсчитывают ущерб, однако теперь непогода движется на юг.
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