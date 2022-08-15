В детском саду Новосибирска погибла 5-летняя девочка, упавшая с самоката

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Новосибирске 18 августа погибла 5-летняя девочка, она упала с самоката во время прогулки в детском саду.«18 августа 2022 года на территории детского сада во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников образовательного учреждения, упала с детского двухколесного самоката и ударилась головой об асфальтированную поверхность, в результате чего наступила ее смерть», - сообщили в СК.Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка, сотрудников детского сада. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.По данным местных СМИ, после происшествия родителям запретили привозить детей на самокатах в детские сады города.