В детском саду Новосибирска погибла 5-летняя девочка, упавшая с самоката
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Новосибирске 18 августа погибла 5-летняя девочка, она упала с самоката во время прогулки в детском саду.
«18 августа 2022 года на территории детского сада во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников образовательного учреждения, упала с детского двухколесного самоката и ударилась головой об асфальтированную поверхность, в результате чего наступила ее смерть», - сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка, сотрудников детского сада. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
По данным местных СМИ, после происшествия родителям запретили привозить детей на самокатах в детские сады города.
«18 августа 2022 года на территории детского сада во время утренней прогулки малолетняя воспитанница детского сада, оставшись без контроля со стороны сотрудников образовательного учреждения, упала с детского двухколесного самоката и ударилась головой об асфальтированную поверхность, в результате чего наступила ее смерть», - сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка, сотрудников детского сада. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
По данным местных СМИ, после происшествия родителям запретили привозить детей на самокатах в детские сады города.
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